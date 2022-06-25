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Починаючи з серпня почнеться перелом на фронті, - Буданов

Він нагадав, що ЗСУ потрібно більше зброї.

Починаючи з серпня почнеться перелом на фронті, - Буданов
Кирило Буданов
Фото: УП

Начальник військової розвідки Кирило Буданов вважає, що у серпні настане переломний момент у повномасштабній війні Росії проти України, а до кінця року масштабні бойові дії практично припиняться. 

Про це він розповів в інтерв'ю ITV News.

Він підкреслив, що говорив це ще у травні, і на кінець червня залишається такої самої думки.

"Починаючи з серпня, відбуватимуться певні події, які продемонструють світу, що переломний момент починає відбуватися. Я вже говорив і повторю ще раз: до кінця року активні бойові дії зійдуть практично нанівець. У найближчому майбутньому ми відновимо контроль над нашими територіями", – сказав він.

Водночас Буданов сказав, що Силам оборони, як і раніше, "завжди не вистачає зброї – нам потрібно більше зброї".

Попри високі втрати на сході, глава ГУР твердо впевнений у здатності Сил оборони відбити російське вторгнення: "Путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і вона закінчиться катастрофою для Росії. Нічим іншим".

"Україна повернеться до своїх кордонів 1991 року, інших сценаріїв не буде, і жодних інших сценаріїв ми не розглядаємо", – підсумував директор військової розвідки.

13 травня Буданов заявив, що перелом у війні з Росією настане в серпні. Країна-окупант зазнає величезних втрат в Україні, і до кінця року війна може закінчитись.

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