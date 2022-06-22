Внаслідок обстрілу пляжу на Донеччині одна людина загинула, одинадцять – поранено, – ОВА

Вчора російські військові обстріляли місто Часів Яр Бахмунського району Донецької області. Внаслідок обстрілів було поранено шестеро дітей.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди.

Всього внаслідок обстрілу загинула людина, одинадцять дістали поранення.

“Це ще один воєнний злочин росіян на нашій землі. Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати”, – зазначив Кириленко.

Нагадаємо, на Донеччині противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають. З метою посилення, на Бахмутському напрямку противник перегрупував війська.

Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.