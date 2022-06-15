Українська авіація нанесла три удари по окупантах на Херсонщині

Також ракетами вдарили по складах пального та району зосередження техніки росіян.

Українська авіація нанесла три удари по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено дві командно-спостережних пункти противника”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар по силам ЗСУ.

Вранці 14 червня наш підрозділ збив із переносного зенітно-ракетного комплексу ворожий гелікоптер, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.

Нагадаємо, Збройні сили України вже збили 500 повітряних цілей ворога – російські крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника.