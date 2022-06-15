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Українська авіація нанесла три удари по окупантах на Херсонщині

Також ракетами вдарили по складах пального та району зосередження техніки росіян.

Українська авіація нанесла три удари по окупантах на Херсонщині
Фото: ВМС ЗС України

Українська авіація нанесла три удари по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено дві командно-спостережних пункти противника”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар по силам ЗСУ. 

Вранці 14 червня наш підрозділ збив із переносного зенітно-ракетного комплексу ворожий гелікоптер, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.

Нагадаємо, Збройні сили України вже збили 500 повітряних цілей ворога – російські крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника.

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