Українська авіація нанесла три удари по окупантах на Херсонщині

Українська авіація нанесла три удари по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено дві командно-спостережних пункти противника”, – йдеться у повідомленні.
В ОК зазначили, що окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар по силам ЗСУ.
Вранці 14 червня наш підрозділ збив із переносного зенітно-ракетного комплексу ворожий гелікоптер, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.
Нагадаємо, Збройні сили України вже збили 500 повітряних цілей ворога – російські крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника.