Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Кочубеївської сільської територіальної громади.

"В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина, на жаль, загинула", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важкість поранень місцевих мешканців наразі уточнюється.

Нагадаємо, що у Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару попередньо одна людина поранена.