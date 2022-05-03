Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Битва за Курили
Битва за Курили
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ЦРУ оприлюднило інструкції для росіян, як анонімно контактувати з американською розвідкою
ЦРУ оприлюднило інструкції для росіян, як анонімно контактувати з американською розвідкою
У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина

Ще четверо людей поранено.

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина
Фото: t.me/telegraf_com_ua

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Кочубеївської сільської територіальної громади.

"В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина, на жаль, загинула", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важкість поранень місцевих мешканців наразі уточнюється.

Нагадаємо, що у Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару попередньо одна людина поранена.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також