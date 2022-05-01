30 квітня ППО знищили 2 штурмовики Су-25 та 7 БпЛА російських окупантів

Впродовж доби, 30 квітня, українською протиповітряною обороною знищено два штурмовики Су-25 та 7 БпЛА російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців.Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер"", - сказано в повідомлені.

Нагадаємо, 29 квітня Збройні сили знищили Су-25 та 9 безпілотників «Орлан-10».