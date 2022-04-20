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Вже 20,9 тисяч російських військових загинули в Україні

Також російська армія втратила 815 танків та більше як 320 літаків та гелікоптерів.

Вже 20,9 тисяч російських військових загинули в Україні
Фото: Facebook/ Національна гвардія України

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно склали 20900 осіб особового складу, 815 танків та 2087 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати складають:

  • артилерійських систем – 391 од,
  • РСЗВ – 136 од,
  • засоби ППО – 67 од,
  • літаків – 171 од,
  • гелікоптерів – 150 од,
  • автомобільної техніки – 1504 од,
  • кораблі /катери – 8 од,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –165.
  • Спеціальна техніка – 27.
  • Пускові установки ОТРК – 4.

"Дані уточнюються", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, за даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, 19 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила щонайменше дев'ять повітряних цілей російських окупантів.

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