Вже 20,9 тисяч російських військових загинули в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно склали 20900 осіб особового складу, 815 танків та 2087 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати складають:
- артилерійських систем – 391 од,
- РСЗВ – 136 од,
- засоби ППО – 67 од,
- літаків – 171 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки – 1504 од,
- кораблі /катери – 8 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня –165.
- Спеціальна техніка – 27.
- Пускові установки ОТРК – 4.
"Дані уточнюються", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, за даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, 19 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила щонайменше дев'ять повітряних цілей російських окупантів.