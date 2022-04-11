"Якщо ми будемо піддаватися на тиск архієреїв, то грош ціна нашому священству", - заявив протоієрей, директор благодійної установи "Іоаннів центр" Андрій Пінчук.

Священики УПЦ Московського патріархату, які підписали звернення із закликом віддати патріарха Кирила під церковний трибунал, почали отримувати погрози.

Про це повідомив заявив протоієрей, директор благодійної установи "Іоаннів центр" о. Андрій Пінчук.

"Полтавський митрополит Філіп старається на всю. Обдзвонює священників, які підписали звернення та, судячи з усього, погрожує їм карами небесними за те, що вони вбачають в діях патріарха кирила злочини проти моралі та проти канонів", - зазначив о. Андрій Пінчук.

Протоієрей оприлюднив скріни переписок зі священиками, котрі підписали звернення; в повідомленнях отці просять видалити їхні підписи, бо отримують дзвінки від митрополита Филипа (Осадченка).

"Отці, якщо ми будемо піддаватися на тиск архієреїв, то грош ціна нашому священству. Хай нарешті роззують очі, збираються і проводять Собор", - закликав протоієрей о. Андрій Пінчук

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що священики УПЦ МП підписали звернення, в якому вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал. На їхню думку, Кирило проповідує доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь. Також Кирило скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.