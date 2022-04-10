«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ГоловнаСуспільствоВійна

Верещук оприлюднила результати роботи гуманітарних коридорів 10 квітня

Сьогодні вдалося евакуювати 2 824 людей.

Верещук оприлюднила результати роботи гуманітарних коридорів 10 квітня
Фото: ОПУ

Віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оприлюднила результати роботи 9 гуманітарних коридорів, які діяли 10 квітня.

За її словами, вдалося евакуювати 2 824 українця.

Верещук повідомила, що гумкоридорами з Маріуполя  та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 2 622 людини. 

З них із Маріуполя – 213 осіб. Ще 2 409 українців доїхали з міст Запорізької області, таких як Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

За інформацією віце-прем'єр-міністра, колони автобусів, які зранку 10 квітня виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара, утримують окупаційні війська на блокпості у Василівці.

З Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасного в Луганській області вдалося евакуювати 202 людини.

Ірина Верещук наголосила - вже другий день Росія порушує домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей з цих міст. При евакуації загарбники порушували режим тиші.

Нагадаємо, на 10 квітня погодили роботу 9 гуманітарних коридорів.

А 9 квітня гуманітарними коридорами вивезли 4532 людини. З Маріуполя до Бердянська власним транспортом та звідти автобусами до Запоріжжя евакуювалися 3 425 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також