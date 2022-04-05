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На Харківщині за минулу добу ворог вбив 6 мирних жителів, – Синєгубов

Загалом окупанти нанесли 54 ударів із різних видів зброї дальної дії.

На Харківщині за минулу добу ворог вбив 6 мирних жителів, – Синєгубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

У Харківській області окупанти за минулу добу вбили 6 мирних жителів, поранено 8 осіб.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“За минулу добу окупанти нанесли 54 ударів із різних видів зброї дальної дії: артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв”, – йдеться у повідомленні.

Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві.

У Харкові та районі – 4 загиблих, 3 людей госпіталізовані. У Чугуївському районі – 2 загиблих, 5 осіб поранені.

“За добу окупанти у Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Жителям рекомендуємо записуватися на евакуацію потягами. Так само рекомендуємо убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди. За додатковою інформацією звертайтеся до органів місцевого самоврядування”, – зазначив він.

Триває забезпечення Харкова та області гуманітарною допомогою. Продукти харчування розподіляють до пунктів видачі “Нової пошти” та “Укрпошти”, на адресну допомогу у місті Харків та громади Харківщини.

“Харківщина готова до будь-яких сценаріїв, наші Збройні Сили України на позиціях та обороняють область. Ми ж маємо тримати міцний тил”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, 3 квітня через ворожі обстріли на Харківщині загинули 10 людей, 41 – поранено.

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