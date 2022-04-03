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Громадянам поки не варто повертатися у звільнені населені пункти, – заступниця міністра оборони

В Київській області триває розмінування, на яке потрібно 10 днів.

Громадянам поки не варто повертатися у звільнені населені пункти, – заступниця міністра оборони
Фото: Сухопутні війська ЗС України

Станом на вечір суботи у Київській області завершується проведення рейдових дій на предмет виявлення та знищення противника. Сьогодні противника не виявлено. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

За її словами, громадянам рекомендовано поки що утриматись від повернення у звільнені населені пункти, оскільки проводиться перевірка укрить, підвалів, сховищ на предмет наявності диверсійних груп. 

«Також зараз проводиться розмінування. Ворог залишив багато мін і нажаль є трагічні випадки підривів на мінах», – додала вона.

У свою чергу керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба повідомив, що в області запроваджують комендантську годину з метою розмінування, на яке знадобиться не 10 днів.

Він також закликав жителів населених пунктів Київщини не повертатися нагально до своїх домівок і не наражати життя на небезпеку.

«Ми всі хочемо повернутися додому. Проте звільнені від окупантів території Київщини – досі небезпечні», – зазначив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні Ганна Маляр повідомила, що уся Київська область звільнена від російських загарбників.

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