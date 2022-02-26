ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
ГоловнаСуспільствоПодії

Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога

Поліна вчилася у четвертому класі школи №24.

Фото: з архіву

Сьогодні зранку на вулиці Олени Теліги в Києві російська ДРГ розстріляла машину, в якій перебувала родина з трьома дітьми. На місці загинула четвертокласниця Поліна та її батьки, двоє інших дітей – у важкому стані в лікарні. 

Про це LB.ua розповіла матір однокласника Поліни. Вона також повідомила, що іде збір коштів на шкільну карту на потреби дітей, що перебувають в лікарні. Сестра Поліни у реанімації 17-ої лікарні, в неї серйозне кульове поранення, стан стабільний. Їхній братик – в Охматдиті.

Шкільна картка, на яку можна перерахувати гроші для допомоги родині: 4149 4390 4739 5375.

Нагадаємо, сьогодні у Києві унаслідок потрапляння російської ракети у житловий будинок і ангар загинули дві людини, шестеро поранені, вони у важкому стані.

Також сьогодні вдень під Херсоном російські окупанти розстріляли та підірвали автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого. Водій швидкої та поранений загинули.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також