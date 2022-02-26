Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога

Фото: з архіву

Сьогодні зранку на вулиці Олени Теліги в Києві російська ДРГ розстріляла машину, в якій перебувала родина з трьома дітьми. На місці загинула четвертокласниця Поліна та її батьки, двоє інших дітей – у важкому стані в лікарні.

Про це LB.ua розповіла матір однокласника Поліни. Вона також повідомила, що іде збір коштів на шкільну карту на потреби дітей, що перебувають в лікарні. Сестра Поліни у реанімації 17-ої лікарні, в неї серйозне кульове поранення, стан стабільний. Їхній братик – в Охматдиті.

Шкільна картка, на яку можна перерахувати гроші для допомоги родині: 4149 4390 4739 5375.

Нагадаємо, сьогодні у Києві унаслідок потрапляння російської ракети у житловий будинок і ангар загинули дві людини, шестеро поранені, вони у важкому стані.

Також сьогодні вдень під Херсоном російські окупанти розстріляли та підірвали автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого. Водій швидкої та поранений загинули.