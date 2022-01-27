Правоохоронці затримали солдата-строковика, який влаштував стрілянину в Дніпрі, в ході якої загинуло пʼятеро людей і ще пʼять було поранено.

Про це в Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Інформацію про затримання підтвердили в пресслужі МВС.

"Затримали стрілка. В Підгородньому. Паніку припинити. А в свою поліцію треба вірити і її любити", – написав Філатов. .

Фото: facebook/Borys Filatov

Фото: facebook/Borys Filatov

За даними Міністерства внутрішніх справ, о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегам. Він розстріляв караул військових Національної гвардії, після чого втік зі зброєю.

Серед загиблих – пʼятеро військових і одна цивільна людина. Хто саме поранений – не повідомляється.

Для затримки зловмисника ввели оперативний план "Сирена". Мотиви хлопця поки не повідомляються. ДБР розпочало кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).