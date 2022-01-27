На території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" у Дніпрі військовий розстріляв з автомата своїх товаришів по службі, є загиблі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що 20-річний солдат строкової служби зайшов до збройової кімнати, забрав автомат АК-47 та патрони, потім почав стріляти у своїх товаришів по службі. На той момент у караульному приміщенні було близько 22 солдатів. Двоє з них вибігли надвір і викликали поліцію та "швидку".

Перед розшуком хлопця востаннє бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу. Він був одягнений у камуфляжну форму і під нею міг ховати автомат, пише "Дніпро Оперативний".

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили факт трагедії на "Южмаші". П’ятеро людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

"27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Фото: Інформатор

Доповнення. На сторінці Національної поліції України в Facebook уточнили, що загиблими є четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка. Ще пʼятеро людей – поранені, хто саме – не повідомляється.

У місті введено поліцейську операцію "Сирена". За тривогою піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину наразі не відомі. Стрільця оголошено в розшук.

Фото: Інформатор

Доповнення 09:34. ДБР розпочало кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Доповнено 9:50. Підозрюваного затримали.

Фото: МВС

На місце події терміново виїхав командуючий Національної Гвардії генерал полковник Микола Балан.