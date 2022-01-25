Уранці вівторка, 25 січня, у Києві заблоковано весь урядовий портал. У зв’язку із акцією ФОПів проти ухвалення Радою РРО (реєстратори розрахункових операцій) охорону будівлі парламенту посилено.
Про це повідомляє кореспондентка LB.ua з місця події.
Пі будівлею Ради зібралися вже сотні мітингувальників. Уранці організатори акції встановили сцену.
ФОПи обіцяють перекрити весь урядовий квартал.
Рух SaveФОП об'єднує малих підприємців, які вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Конкретно вони вимагають прийняття законопроєктів №3853-1 та №3993, а також скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.
Із середини грудня представники руху проводили "податковий майдан" на Майдані Незалежності.
17 грудня біля Ради сталися сутички ФОПів із силовиками, були травмовані та затримані.