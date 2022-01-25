Фото: Анна Стешенко

Уранці вівторка, 25 січня, у Києві заблоковано весь урядовий портал. У зв’язку із акцією ФОПів проти ухвалення Радою РРО (реєстратори розрахункових операцій) охорону будівлі парламенту посилено.

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua з місця події.

Пі будівлею Ради зібралися вже сотні мітингувальників. Уранці організатори акції встановили сцену.

ФОПи обіцяють перекрити весь урядовий квартал.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Анна Стешенко

Рух SaveФОП об'єднує малих підприємців, які вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Конкретно вони вимагають прийняття законопроєктів №3853-1 та №3993, а також скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

Із середини грудня представники руху проводили "податковий майдан" на Майдані Незалежності.

17 грудня біля Ради сталися сутички ФОПів із силовиками, були травмовані та затримані.