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Директор комунального підприємства у Києві отримав погрози у вигляді пляшок з "коктейлем Молотова" під будинком

Мерія пов'язує це з демонтажем незаконних МАФів.

Директор комунального підприємства у Києві отримав погрози у вигляді пляшок з "коктейлем Молотова" під будинком
Фото: facebook.com / Олексій Кулеба

Директору київського комунального підприємства під парканом будинку лишили пляшки з "коктейлем Молотова" та записку з погрозами.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба, який пов'язує ці погрози з демонтажем незаконних кіосків.

"Ми стикнулись зі супротивом організованих груп, які не бажають наведення ладу у місті, не хочуть працювати прозоро та сплачувати кошти до бюджету. І це не «малі підприємці», як дехто хоче подати, це великі мережі незаконних МАФів, що приносять власникам мільйонні неоподатковані прибутки", - заявив він.

"Ми почали отримувати прямі погрози нам та нашим сім’ям. І це не жарти. Сьогодні вранці сталася надзвичайна подія. Директору комунального підприємства під парканом будинку лишили пляшки з «коктейлем Молотова» та запискою з погрозами", - написав Кулеба в фейсбуці.

Нагадаємо, що 24 березня на Троєщині в Києві чоловік виліз на МАФ, який приїхали демонтувати комунальники, облив себе бензином та погрожував спалити себе. В той же день один з підприємців порізав колеса евакуатору, задіяному в демонтажі МАФів, коли той стояв на світлофорі.

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