У Києві сталися сутички під Олімпійським коледжом ім. Івана Піддубного.

Студенти і викладачі намаглися потрапити у приміщення коледжу, однак їм завадили правоохоронці, пише "Укрінформ".

За словами кореспондента, швидка медична допомога забрала тренера і двох студентів внаслідок сутичок з поліцією.

На сторінці коледжу в Facebook заявили, що на навчальний заклад нібито намагаються захопити.

"Поліція за вказівками ректора НУФВіС Євгенія Імаса та заступника міністра освіти і науки Стрельченка застосувала силу до студентів та працівників коледжу", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/Piddubnyicollege

Відомо також, що декількох осіб затримала поліція.

6 вересня студенти коледжу оголосили страйк через розпорядження Кабміну "про фактичну ліквідацію коледжу". Уряд ухвалив рішення передати землю та майно коледжу Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС).

18 вересня 2020 МОН оголосив про рішення реорганізувати коледж та приєднати його до НУФВіС. Таким чином припиняються повноваження його директора О. Семенюшка. На сьогодні була анонсована зустріч Комісії з реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного з Семенюшкою.