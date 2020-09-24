У Києві сталися сутички під Олімпійським коледжом ім. Івана Піддубного.
Студенти і викладачі намаглися потрапити у приміщення коледжу, однак їм завадили правоохоронці, пише "Укрінформ".
За словами кореспондента, швидка медична допомога забрала тренера і двох студентів внаслідок сутичок з поліцією.
На сторінці коледжу в Facebook заявили, що на навчальний заклад нібито намагаються захопити.
"Поліція за вказівками ректора НУФВіС Євгенія Імаса та заступника міністра освіти і науки Стрельченка застосувала силу до студентів та працівників коледжу", - йдеться у повідомленні.
Відомо також, що декількох осіб затримала поліція.
6 вересня студенти коледжу оголосили страйк через розпорядження Кабміну "про фактичну ліквідацію коледжу". Уряд ухвалив рішення передати землю та майно коледжу Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС).
18 вересня 2020 МОН оголосив про рішення реорганізувати коледж та приєднати його до НУФВіС. Таким чином припиняються повноваження його директора О. Семенюшка. На сьогодні була анонсована зустріч Комісії з реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного з Семенюшкою.