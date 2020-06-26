Степанов снова забраковал всех кандидатов на главу НСЗУ

Министр здравоохранения Максим Степанов снова забраковал всех кандидатов на главу Национальной службы здоровья.

Об он этом рассказал на заседании профильного комитета в пятницу.

"На сегодняшний день могу сказать, что... по результатам собеседований и по результатам отбора не определена кандидатура на назначение главы Национальной службы здоровья Украины. Высокая вероятность того, что будет проведен еще один отбор", - сказал он.

Еще две недели назад Степанов говорил, что "определился с кандидатом, по которому будут переданы документы в Кабинет министров Украины".

Напомним, что предыдущий руководитель НСЗУ Олег Петренко уволился в конце 2019 года, с тех пор службой руководит его заместительница Оксана Мовчан.

После отставки Петренко провели конкурс, но Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили назначить по внеконкурсной процедуре. Этот человек должен будет руководить службой здоровья временно. После карантина в течение двух месяца объявят и проведут полноценный конкурс на главу НСЗУ.

Основным претендентом на должность главы Национальной службы здоровья считался бывший народный депутат Константин Яринич.