"Лото-Забава": в "Великій грі" выиграли 2 000 000 гривен!

Во время розыгрыша 1021-го тиража лотереи «Лото-Забава», который состоялся 3 марта 2019 года, были выиграны сразу 2 000 000 гривен. В начале эфира первым из большого лототрона выпал шарик с четным числом 4, что гарантировало выигрыш одного миллиона гривен в категории «три горизонтали с двумя льготными подковками». Этот приз разделили между собой сразу четыре игрока, каждый из которых выиграл по 250 000 гривен. Первый выигрышный билет №0031165 был приобретен в г. Лубны Полтавской области в киоске «М.С.Л.», расположенном на улице Ярмарочной, 2-А. Второй билет №0134954 с призом в четверть миллиона гривен приобрели в Бердянске Запорожской области в «ЛОТО маркете», расположенном на улице Центральной, 20/38. Владелец третьего призового билета №0136267 осуществил свою счастливую покупку в Одессе в «ЛОТО маркете» по адресу: ул. Днепропетровская дорога, 120. Четвертый счастливчик приобрел билет №0213999 в г.Шпола, что на Черкасщине, на фирменном столе «М.С.Л.», расположенном в магазине на ул. Героев Крут, 1.

Кроме того, в категории «три горизонтали с одной льготной подковкой» тоже был сорван 1 000 000 гривен. Новоиспеченный миллионер приобрел свой счастливый билет №0374097 в г.Ровно в «ЛОТО маркете» на улице Киевской, 10. Победитель стал 319-м счастливчиком на счетчике миллионеров «Лото-Забава» и уже седьмым в этом году. Напомним, что уже девять тиражей подряд игроки выигрывают призы в категориях с выигрышами на 1 млн гривен.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного миллионера посетить Киев, стать почетным участником «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. Напомним, этим предложением уже воспользовались миллионеры из Харьковщины - Оксана Сорокина и ее свекровь Надежда Андреевна. Гости получили призовой сертификат на 1 000 000 гривен из рук Анатолия Гнатюка в прямом эфире «Лото-Забава» и провели незабываемые выходные в столице в течение 8-9 декабря 2018 года.

Во время розыгрыша 1021-го тиража «Лото-Забава» в конкурсе «Багаті та Відомі» фортуна улыбнулась учительнице Оксане Сирант из с.Кукавка Винницкой области. Героиня конкурса приехала в студию по поручению своего отца Анатолия Владимировича, который, к сожалению, по состоянию здоровья не смог самостоятельно отправиться в Киев. Оксана Анатольевна сидела на втором месте в красном ряду и выиграла в суперигре 100 000 гривен.