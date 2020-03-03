Фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского оставили под стражей

Печерский суд Киева оставил под стражей фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, который подозревается в создании преступной организации в Херсонской области и незаконном хранении оружия.

Суд оставил Павловского под стражей до 16 апреля, сообщает hromadske.

Адвокат юридической помощи Максим Костин из-за отсутствия адвокатов по договору просил отложить заседание. По его словам, защитники по договору сейчас в Одессе на другом заседании и предупредили об этом заранее. Однако суд продолжил заседание.

Кроме того, адвокат отмечал плохое самочувствие Павловского. А также просил избрать подозреваемому домашний арест. Сам Игорь Павловский ничего не говорил, поскольку отметил, что плохо себя чувствует.

Ранее сегодня Игоря Павловского госпитализировали из помещения Печерского райсуда Киева. Во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи скорой помощи заявили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, безопасно Павловскому участвовать в судебном заседании. Суд объявил технический перерыв до 18:00.

Напомним, Павловскому, который по делу об убийстве Гандзюк обвиняется в скрытии преступления, в конце февраля объявили новое подозрение.

Прокуратура совместно с СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, в том числе Павловскому, за насильственные действия в отношении активистов в Херсонской области и поджоги их имущества.

Кроме того, апелляционный суд оставил Павловского под стражей. Его арестовали в январе после серии обысков и спецоперации в Херсоне.