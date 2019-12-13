Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения второй подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. Следствие считает, что именно она прикрепила бомбу на днище автомобиля Шеремета и привела ее в действие.

Об этом передает корреспондент LB.ua.

Подозреваемую встретили в зале суда аплодисментами и обидными криками в адрес министра внутренних дел Арсена Авакова и президента России Владимира Путина.

Дело должен был слушать судья Сергей Вовк, но адвокат заявил ему отвод. Ходатайство аргументировали тем, что именно Вовк давал разрешение на обыск автомобиля Юлии Кузьменко и ее задержание. Адвокат считает, что судья может быть предвзятым в рассмотрении дела.

Ходатайство защиты должен будет рассмотреть другой судья, и только после этого станет известно, кто будет избирать меру пресечения Кузьменко.

Фото: Lb.ua

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.