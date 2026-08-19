Депутати продовжили зустрічі з кандидатами на посади голів Міноборони і МЗС - Хмарою і Сибігою

Сьогодні зранку продовжились зустрічі народних депутатів від парламентських фракцій та груп із кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ — Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що вчора діалоги тривали понад п’ять годин.

"Говорили про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи. Адже йдеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей", - йдеться в повідомленні.

Народні депутати наголошують на важливості постійного діалогу між Урядом і Парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями й законодавчими ініціативами.

Як повідомлялося, вчора президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Сибіги - міністром закордонних справ.