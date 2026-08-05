Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаПолітика

САП просить ВАКС призначити Стефанішиній заставу в 12,3 млн грн (доповнено)

За інформацією УП, йдеться про ймовірне незаконне збагачення. 

САП просить ВАКС призначити Стефанішиній заставу в 12,3 млн грн (доповнено)
посол України в США Ольга Стефанішина
Фото: Serge Petchenyi, Nadya Petchena

Національне антикорбюро і Спеціалізована антикорпрокуратура вручили нову підозру колишній віцепрем'єрці і експослу України в США Ользі Стефанішиній. Про це повідомили Центр протидії корупції та пресслужба ВАКС у коментарі Суспільному. 

УП пише, що справа стосується ймовірного незаконного збагачення. Офіційно пресслужби антикорупційних органів про оголошення нової підозри колишній дипломатці не повідомляли.

Ольга Стефанішина прокоментувала підозру в Facebook

Реклама

«Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води. Значну частину питань, що зʼявляються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати», – сказала вона. 

За даними слідства, Стефанішина давала майнові доручення іншим особам. Вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, що витратила на ремонт, лікування матеріа, авіаквитки і оренду квартири, наводить слова прокурора ЦПК.

Також вона не вказала користування автомобілем, записаним на підлеглого. За даними слідства, витрати перевищують доходи й заощадження. Сумарна вартість набутих за півтора року активів – 13,9 млн грн. 

 

Проєкт "ВАКС вирішив" пише, що САП просить призначити заставу в 12 млн 312 тис. гривень.

Прокурор повідомив, що Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, йдеться про дві квартири в ЖК "Файна Таун", купівлею та ремонтом яких за вказівкою Стефанішиної займалась її подруга. В оголошеному прокурором листуванні також ішлося про купівлю будинку для батьків Стефанішиної вартістю близько $200-300 тис.

Стефанішина, за версією слідства, не задекларувала орендовану квартиру на вул. Ярославів Вал та автомобіль Mercedes. Плата за оренду вказаної квартири складала $1300 на місяць і здійснювалась у готівці. Сторона обвинувачення зачитала листування між помічником Стефанішиної та орендодавцем, де вони спілкувались про "незасвічування у податковій доходів від квартири". 

Реклама

Прокурор наголосив, що офіційні Стефанішиної в період 2024-2025 років не дозволяли їй такі витрати.

Автомобіль Mercedes, за даними слідства, Стефанішина придбала 5 серпня 2021 року за $43,5 тис. Прокурор сказав, що цю купівлю здійснювала особисто Стефанішина, і на це вказують наявні у слідства листування та штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Прокурор САП Віталій Рибалкін журналістам "Радіо Свобода" під час перерви в судовому засіданні заявив, що Стефанішиній повідомили про підозру за трьома епізодами: незаконне збагачення та два епізоди недостовірного декларування. 

На думку прокурора, підозра повністю обгрунтована.

Також слідство вважає, що Стефанішина впливала на призначення голови НАЗК. Зокрема в листуванні з держсекретарем Мін’юсту Олександром Буханевичем вона узгоджувала кандидатури осіб, які мали ввійти до складу комісії з обрання голови НАЗК.

Президент звільнив Ольгу Стефанішину цього понеділка, в перший день основної частини наради послів.

Дипломатка повідомила, що сама ухвалила рішення піти з посади. Джерела LB ще у липні розповіли про те, що Ользі Стефанішиній можуть оголосити підозру за новим епізодом, пов'язаним з придбанням нерухомості. 

Також Ольга Стефанішина з 2019 року є обвинувачуваною в справі про співучасть в заволодінні бюджетними коштами в 2013-2014 роках. Стефанішина фігурує в ній через те, що разом із іншими працівниками міністерства юстиції займалася організацією тендеру, за який Мін'юст заплатив 2,5 млн гривень. Це був тендер на аналіз українського і європейського законодавств. Окрім вартості, питання викликала і якість робіт. 

Ольга Стефанішина

Уродженка Одеси, освіту здобула в КНУ імені Тараса Шевченка і Одеському національному економічному університеті. Має кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови та в галузі «фінанси та кредит». 

Реклама

З 2006 по 2007 займалася приватною юридичною практикою, а потім почала кар'єру в Міністерстві юстиції. З 2010 по 2015 була заступницею директора департаменту міжнародного права і директоркою у департаменті євроінтеграції.

З 2017 року працювала директоркою офісу з питань європейської і євроатлантичної інтеграції у секретаріаті Кабінету міністрів.

У 2019 році балотувалася до Верховної Ради від «Української стратегії Гройсмана», але невдало. Того ж року працювала в юрфірмі «Ілляшев та Партнери», яка, окрім України, мала офіси у Росії, пише Рух Чесно.

У 2020 Ольга Стефанішина була призначена віцепрем'єркою – міністеркою з питань європейської і євроантлантичної інтеграції.

В 2021 році Стефанішина увійшла до політради партії «Слуга народу».

У 2024 Стефанішина стала міністеркою юстиції, але зберегла посаду віцепрем'єрки з питань євроінтеграції.

Загалом Стефанішина очолювала напрямок європейської і євроантлантичної інтеграції понад п'ять років.

Торік стала послом України в США.

Прізвище Стефанішиної фігурувало і в справі про можливе зловживання в АРМА. За даними журналістів УП, АРМА передавало активи в управління людям, близьким із Ольгою Стефанішиною. Віцепрем'єрка, коментуючи матеріал, підкреслила, що не пов'язана зі своїм колишнім чоловіком, згаданим у ньому.

«Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів. Починаючи від візуального оформлення статті і завершуючи систематичною згадкою "чоловік Ольги Стефанішиної", наче це якийсь особливий статус. У мене є ім'я, прізвище та посада. І так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років повязана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин – це окрема людина, з якою я розлучилася 7 років тому», – сказала вона.

16 липня 2025 в САП заявили, що прокурори на основі тексту УП почали розслідування можливого зловживання в АРМА. Підозру ні Ользі, ні будь-кому іншому по цій справі не оголосили.

Також hromadske з'ясувало, що віцепрем'єрка мешкала к квартирі в елітному ЖК, яку не декларувала. У коментарі журналістам Ольга сказала, що цю квартиру її родина придбала ще в 2019 році, коли ціна була значно нижчою. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies