Також глава держави призначив нових представників у Сан-Марино і Мальті.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив кілька послів і призначив нові кандидатури.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Так, Ольгу Селих звільнили з посади посла в Султанаті Оман.

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Також Зеленський звільнив Сергія Ніжинського з посади посла в Республіці Кіпр.

Крім того, президент усунув з посади Олександра Гамана, який очолював дипломатичне представництво України у Вʼєтнамі та працював послом у Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

Водночас Зеленський призначив Ігоря Брусила новим послом України в Республіці Сан-Марино та Республіці Мальта за сумісництвом.

До цього Брусило вже обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці.