«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
ГоловнаПолітика

Зеленський: українську делегацію на переговорах в Стамбулі очолить Рустем Умєров

Для України важливими залишаються повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей і встановлення тривалого миру.

Зеленський: українську делегацію на переговорах в Стамбулі очолить Рустем Умєров
Володимир Зеленський, Рустем Умєров, Андрій Сибіга та Кирило Буданов
Фото: Володимир Зеленський

Українську делегацію на переговорах між Україною та Росією в Стамбулі 2 червня очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України. Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок", — наголосив глава держави. 

Зеленський також нагадав позиції України: повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей і підготовка до зустрічі на найвищому рівні, аби встановити тривалий мир і гарантувати безпеку.

"Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", — заявив глава держави.

  • Раніше спецпосланець президента США з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що до процесу переговорів у Стамбулі, які мають відбутися 2 червня, будуть залучені радники з питань національної безпеки низки країн.
  • За словами Володимира Зеленського наразі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, це виглядає не дуже серйозно.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies