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Великобританія призначила торгового представника в Україні

Ним став Алекс Собель.

Великобританія призначила торгового представника в Україні
Алекс Собель
Фото: МЗС Великобританії

29 січня Великобританія призначила великобританського депутата Алекса Собеля торговим представником в Україні. 

Про це повідомила пресслужба посольства Великобританії в Україні.

"Він зосередиться на визначенні торгових та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Великобританії як місця вибору для інвестицій", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє Суспільне, в 2017 році Собель став депутатом парламенту Великої Британії. Він протягом своєї каденції обіймав посаду тіньового міністра і спочатку відповідав за сферу туризму та культурної спадщини, а згодом зосередився на екологічних питаннях.

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