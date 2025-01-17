Єрмак: угода з Великобританією передбачає створення спільної флотилії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів подробиці про підписану між Україною та Великобританією угоду, передає Укрінформ.

Андрій Єрмак зазначив, що в документі йдеться, зокрема, про створення спільної флотилії, співпрацю для нарощування оборонних спроможностей, зокрема виробництва української зброї, створення спільної флотилії, а також захисту та відновлення української спадщини, пошкодженої чи зруйнованої Росією, і навчання українських військових у Великій Британії.

“Є дуже цікаві нові домовленості, як, наприклад, координація спільних дій, військових спільних дій, у разі, коли це буде необхідно. Безумовно, це передбачає роботу, щоб цей механізм був до кінця пропрацьований, але той факт, що це вже фіксується й ці терміни вводяться в наші двосторонні відносини, є абсолютно безпрецедентним. І це ще раз говорить про те, що від співробітництва ми приходимо у стадію союзництва. Ця угода є першою та історичною, але, впевнений, не є останньою”, – зазначив Єрмак.