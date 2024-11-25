Постпред президента у Криму Таміла Ташева стала народною депутаткою

Перед тим від мандата відмовився Іван Примаченко.

Центральна виборча комісія визнала постійну представницю президента у Криму Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України.

За інформацією пресслужби ЦВК, Ташева отримала мандат після того, як від нього відмовився Іван Примаченко.

Його визнали обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року від партії "Голос". Днями Примаченко подав заяву про відмову від депутатського мандата.

Тоді ЦВК розглянула документ і визнала Примаченка таким, який не набув депутатського мандата. Водночас Комісія визнала депутаткою Тамілу Ташеву як наступну за черговістю кандидатку у виборчому списку партії.

Примаченко пояснив, що замість депутатства вирішив залишатися CEO Prometheus, в якому триває робота над низкою стратегічних освітніх проєктів для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення.

Хто така Таміла Ташева