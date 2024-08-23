Індія готова зробити свій проактивний внесок у досягненні миру, — Нарендра Моді

Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і готова зробити активний внесок для досягнення миру в Україні.

Про це пише LB.ua.

"Індія відіграє подвійну роль у війні в Україні. І ми робимо все можливе, щоб виконати свою роль. Перша — це гуманітарна роль. Під час кризи існує кілька типів потреб з якими зіштовхнувся народ України. Щоб задовольнити ці потреби, ми прийняли гуманітарний бік справи і зробили все можливе, щоб ці потреби були задоволені", — зазначив прем'єр Індії.

За словами Моді, другий аспект, якого дотримувалася Індія полягає у тому, щоб триматися подалі від війни.

"Ми трималися подалі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не брали на себе таку роль. Ми ніколи не були нейтральними. І з першого дня у нас була своя сторона. Нашою стороною був мир", — заявив Моді.

Прем'єр додав, що приїхав із посланням миру, адже Індія зробила активний внесок у справу миру.

"Я хочу сказати вам і всьому світові, що наше переконання і наше зобов'язання полягає у тому, що ми підтримуємо повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Це для нас є найвищим пріоритетом, зазначив Моді, — Два роки тому в Самарканді, коли я зустрічався з президентом Путіним, я сказав йому, дивлячись йому в очі перед пресою, що це не ера війни. І минулого місяця, коли я знову відвідував Росію, щоб зустрітися з президентом Путіним, я чітко сказав йому, що проблеми не можна вирішити на полі бою", — наголосив він.

Нарендра Моді підкреслив, що "єдиний спосіб вирішити проблеми — це діалог і дипломатія. І не втрачаючи жодної хвилини, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи".

"Індія готова зробити свій проактивний внесок, і я особисто, як друг, якщо є якась роль, яку я можу зіграти, я дуже хотів би зіграти цю роль для досягнення миру", — додав він.