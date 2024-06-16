​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаПолітика

Президентка Швейцарії розповіла про різні точки зору учасників саміту щодо миру в Україні

Амгерд підкреслила, що всі зійшлися на тому, що треба дотримуватися міжнародного права і Статуту ООН.

Президентка Швейцарії розповіла про різні точки зору учасників саміту щодо миру в Україні
Віола Амгерд
Фото: скриншот відео

Учасники саміту мають різні точки зору щодо питання миру в Україні.

Про це на завершенні Саміту миру заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд.

Вона відзначила, що у дводенних дискусіях лунало багато пропозицій, але принаймні є єдина візія в учасників заходу в цьому напрямку - необхідно дотримуватися міжнародного права і Статуту ООН.

"Ми говорили про мир і наголосили, що є різні погляди. Незважаючи на різні погляди, тут, у Бюргенштоку, нам вдалося дійти до спільної думки. Ми виклали це бачення у комюніке", - зазначила президентка.

Амгерд сказала, що "ми дали чіткий сигнал народу України, що значна частина міжнародного співтовариства хоче досягти змін" і що Швейцарія готова продовжити свою роль у процесі діалогу.

Швейцарська президентка відзначила, що її колеги з усього світу "проробили велику роботу" і її продовжать у майбутньому. Залишається тільки питання, коли і як долучиться Росія до вирішення порушених на саміті питань. Йдеться про ядерну енергетику, продовольчу безпеку і звільнення військовополонених, цивільних і дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies