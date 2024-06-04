Із спецкомісії по фортифікаціях виключили представника ОПЗЖ Віталія Борта

Верховна рада змінила склад тимчасової спеціальної комісії по фортифікаціях та дронах. Депутата Віталія Борта від екс-ОПЗЖ вивели із складу комісії.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

"Як і анонсував Рада змінила склад новоствореної ТСК по фортифікаціям та дронам", – написав Железняк.

За таке рішення проголосували 297 народних депутатів.

За словами Железняка, Борта у комісії замінить Дмитро Разумков. Також народну депутатку Єлизавету Богуцьку замінили на іншого "слугу народу" – Ігоря Мурдія.