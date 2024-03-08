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Депутата Київради Кутняка, який перебуває на фронті, оголосили у розшук

Проти нього відкрили справу через "сміттєву люстрацію" екснардепа Віктора Пилипишина.

Депутата Київради Кутняка, який перебуває на фронті, оголосили у розшук
Святослав Кутняк
Фото: Facebook/Кутняк Святослав

Депутат Київської міської ради Святослав Кутняк повідомив, що його оголосили у розшук у справі "сміттєвої люстрації" екснардепа Віктора Пилипишина.

Про це Кутняк написав на своїй фейсбук-сторінці.

Депутат повідомив, що наразі перебуває на фронті й нагадав подробиці поновленої справи.

"Якщо стисло, то в 2014 році одіозний нардеп-корупціонер Пилипишин, який проліз до Верховної Ради шляхом кричущих фальсифікацій виборів прямо під час Майдану й голосував за диктаторські закони Януковича, спробував знову пролізти в Раду. Але цього покидька, за керівництво якого Шевченківською райдержадміністрацією були масово роздерибанені земля та комунальні приміщення центрального району столиці, кияни зустріли під стінами Центральної виборчої комісії. Пилипишина кинули у смітник та облили червоною фарбою...", - розповів Кутняк.

Він зазначив, що у 2016 році згадану справу проти нього закрили, і Кутняк має офіційну відповідь із прокуратури. Тепер розслідування відновлене.

Депутат вважає, що влада використовує Пилипишина у своїх інтересах і "сподіваються таким чином залякати мене та всю нашу команду Народовладдя, щоб ми не критикували владу і не висвітлювати її корупційні оборудки".

  • У вересні 2014 року Віктора Пилипишина активісти кинули буля будівлі ЦВК у смітник і облили червоною фарбою. Це сталося тоді, коли він хотів зареєструватися кандидатом у депутати.
  • Пилипишин, як відомо, голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, що і стало причиною нападу на нього.
  • Після інциденту він написав заяву в поліцію. Правоохоронці піймали згодом одного з нападників. Пилипишин заявляв, що впізнав трьох із них і сказав, що вони нібито є членами ВО "Свобода" і брали активну участь у виборчій кампанії йог опонента, депутата Київради Юрія Левченка.
  • Кутняк і Левченко раніше вийшли зі "Свободи", при цьому Кутняк був помічником-консультантом Левченка, котрий у 20220-му утворив свою партію "Народовладдя".
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