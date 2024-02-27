Офіс президента підготував звернення в КСУ щодо легітимності Зеленського

Офіс президента підготував звернення до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України, адже 20 травня 2024 року спливає п’ятирічний строк з моменту інавгурації. Згідно з Конституцією України (ч. 5 ст. 103), 31 березня 2024 року мали б відбутися чергові вибори президента України.
"Однак, в ОПУ досі не визначилися, що робити зі зверненням, адже бояться не отримати потрібного рішення", – йдеться у матеріалі ZN.UA.
Зазначається, що Офіс президента наразі активно працює над вирішенням питання про те, як виходити з ситуації, що складеться після 20 травня.
"Один з варіантів, який розглядається офісом президента, – це звернення до Конституційного Суду з поданням щодо офіційного тлумачення положень Конституції, якими регламентовано проведення чергових президентських виборів та п’ятирічний строк повноважень президента", – зазначає видання.
Повідомляють, ОПУ таке подання до КС уже підготував, і перед судом хочуть поставити кілька питань, зокрема, про те, чи дозволяє Конституція проведення президентських виборів в умовах воєнного стану.
"Відповідь КС на це питання має внести ясність стосовно відповідності Конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена Виборчим кодексом та законом про воєнний стан", – зазначило видання.
Також хочуть уточнити питання легітимності повноважень президента після закінчення строку перебування на посту.
"Друге питання для ОП є більш важливим і стосується воно легітимності повноважень президента після закінчення п’ятирічного строку перебування на посту президента, тобто після 20 травня", – йдеться у матеріалі.
Зазначається, що, за задумом керівництва ОП, якщо буде прийнято рішення про звернення до КСУ з таким конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від "Слуги народу". Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали і остаточного рішення з приводу доцільності такого конституційного подання не прийняли.
"Багато хто у команді президента вважає запізнілим вказане звернення до КСУ. Але основним стримуючим фактором є те, що в ОП немає впевненості у тому, що вони отримають від КСУ швидке, а головне потрібне їм рішення", – додали у виданні.
Зазначається, що для ухвалення рішення КСУ потрібно 10 голосів.
- У вересні минулого року повідомляли про те, що деякі західні політики тиснуть на Україну, щоб вона провела вибори. Конституція забороняє проведення виборів в умовах воєнного стану.
- Повоєнні вибори: коли та за якими правилами? - про це у матеріалі LB.ua.
- Президент Зеленський раніше наголосив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема – військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.
- 30 листопада минулого року Політсили Верховної Ради підписали меморандум про те, що вибори відбудуться лише після війни. Вибори планують проводити після завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менш ніж 6 місяців після закінчення воєнного стану)