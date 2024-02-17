На полях Мюнхенській конференції безпеки обговорили членство України в НАТО

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка триває із 16 по 18 лютого, відбулася зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, на якій йшлося, зокрема, про майбутнє членство України у НАТО.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Разом з колишньою держсекретаркою США Гіларі Клінтон, екс-прем‘єр-міністром Швеції Карлом Більдтом, співголовою німецької партії «Союз 90 – Зелені» Омідом Нуріпуром, колишнім спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером, а також колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, з яким ми є співголовами цієї групи, говорили про важливість запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні в 2024 році та майбутнє членство нашої держави в Альянсі", – написав він.

Також додав, що працюють "над важливою місією для нашої країни".