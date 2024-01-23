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Кабмін погодив кандидатуру ескмера Мелітополя на посаду голови Запорізької ОВА

Він замінить на цій посаді Юрія Малашка.

Кабмін погодив кандидатуру ескмера Мелітополя на посаду голови Запорізької ОВА
Фото: Facebook Івана Федорова

Кабмін погодив кандидатуру Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації. 

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

“Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації”, – написав Тарас Мельничук.

Також він повідомив, що уряд водночас погодив звільнення з цієї посади Юрія Малашка

Хто такий Іван Федоров

Раніше Іван Федоров був міським головою Мелітополя. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, Мелітополь було окуповано з перших днів. В березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з окупантами. 

11 березня його було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону Федорова було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

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