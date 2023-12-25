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Кабмін внес до парламенту законопроєкт про мобілізацію

Крім того, Кабмін вніс законопроєкт щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Кабмін внес до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Фото: dnepr.express

Кабінет Міністрів України, як суб’єкт законодавчої ініціативи, зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” має реєстраційний номер 10378.

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Крім того, Кабмін вніс законопроєкт “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення”, який має реєстраційний номер 10379.

Радимо тексти наших військових оглядачів про мобілізацію: 

Кирило Данильченко: Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського.

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