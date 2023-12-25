Кабмін внес до парламенту законопроєкт про мобілізацію

Кабінет Міністрів України, як суб’єкт законодавчої ініціативи, зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт про мобілізацію.
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” має реєстраційний номер 10378.
Крім того, Кабмін вніс законопроєкт “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення”, який має реєстраційний номер 10379.
Радимо тексти наших військових оглядачів про мобілізацію:
Кирило Данильченко: Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського.
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Контекст
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Змушувати жінок мобілізуватись ніхто не збирається. 90% членів Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки проти повернення до цього питання.
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Верховна Рада планує розглянути законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби 10 січня 2024 року. Серед пропонованих змін: скасування строкової служби, зменшення призовного віку та нові підстави для звільнення – перебування у полоні, інвалідність 1-2 групи та служба під час дії воєнного стану упродовж 36 місяців.
- 19 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що військові пропонують мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб.