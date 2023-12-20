Порошенко закликав "записати мінами" територію вздовж кордону з Росією

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав негайно забезпечити постачання у війська FPV дронів, а також розпочати будівництво глибоко ешелонованих ліній оборони. Порошенко також вважає, що необхідно замінувати територію вздовж кордону з Росією.

«Сьогодні під ранок я повернувся з фронту. Сказати про те, що не вистачає снарядів – нічого не сказати. Це те, що кажуть наші бійці. Сказати, що не вистачає ППО – нічого не сказати. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб прискорити надання допомоги від наших партнерів. І держава має налагодити серійне виробництво всередині країни. Але є речі, які і в парламенті, і у виконавчій владі можемо зробити прямо зараз», – наголошує Порошенко.

Спершу він закликав перевірити інформацію про зберігання на складах ДССЗЗІ десятки тисяч FPV-дронів у той час, як їх критично потребують військові.

«Друге. Треба налагодити виробництво РЕБ. Я нагадую, що моя команда інвестувала 150 мільйонів гривень в розробку нової технології, яка вже зараз саджає Орлани і Суперками», – зазначив експрезидент.

«Третя позиція – це прискорення будівництва глибоко ешелонованих фортифікаційних споруд. Хочу нагадати, що в 2014-15 роках кожен голова ОДА був відповідальний за свою ділянку фронту, і в повному обсязі було профінансоване з державного бюджету будівництво. З мільйони за кожний опорний пункт – і була перша, друга і третя лінія. Зараз це має бути питанням державної ваги. За 2-3 місяці ми маємо завершити цей процес», – переконаний Порошенко.

І, зрештою, зазначив депутат, потрібно засіяти територію кордону з Росією мінами, "щоб не кров’ю українських воїнів зупиняти російський наступ".

Також він знову закликав до єдності навколо Збройних Сил України.

«Нам потрібно, щоб не словом, а діями Верховна Рада підтримала цю єдність. Перше – треба поставити на голосування законопроєкт, який вимагатиме погодження з Головнокомандувачем призначення командуючих, бо це про відповідальність. Друге – поставити на голосування проєкт постанови Веніславського про очищення комітету з нацбезпеки від неадекватної особи, яка паплюжить Збройні Сили України. І дуже важливо поставити законопроєкт про заборону московської церкви, бо це теж про нацбезпеку», – наголошує Петро Порошенко.