Кометіт Верховної Ради підтримав перейменування Ватутіного на Залужне

Назва розшифровується як "за лугом" і не повʼязана із Головнокомандувачем.

Парламентський комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування підтримав перейменування Ватутіного Харківської області на Залужне.

Про це повідомив у Facebook голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін. У коментарі LB.ua він додав, що пропозицію стосовно такого перейменування надала Харківська обласна рада.

Ватутіне – село в Нововодолазькій селищній громаді Харківського району із населенням близько 1273 осіб. "Суспільне" писало, що вперше ідея перейменування на Залужне зʼявилась у старостаті села. Там пояснювали, що попри схожість із прізвищем Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, пропонована назва з ним не повʼязана.

"Багато хто подумав, що нова назва – на честь Головнокомандувача. Навіть я так спершу подумав, коли побачив пропозицію. Почали отримувати відписки від різних органів. Але насправді назва розшифровується як "за лугом". Мотивуємо тим, що село розташовується за лугом біля річки Вільхуватка", – пояснив селищний голова Олександр Єсін.

Назва Ватутіне для цього села було першим. Це не єдиний населений пункт, що названий на честь радянського генерала, члена Ревізійної комісії КП в Україні. Ще одне Ватутіне є в Черкаській області.