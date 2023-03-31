Міноборни оприлюднило підсумки голосування за кандидатів до Антикорради

Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони затвердила результати голосування за кандидатів в члени Антикорради Міноборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Комісія вирішила вважати обраними наступних кандидатів:

1. Ярова Богдана Едуардівна – 32 704

2. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – 26 941

3. Свірко Олег Станіславович – 23 864

4. Шуба Анастасія Вадимівна – 23 170

5. Прудковських Віктор Вячеславович – 22 795

6. Кальницький Віталій Володимирович – 22 580

7. Піонтковський Костянтин Анатолійович – 21 919

8. Грушовець Євген Анатолійович – 21 731

9. Оджиковський Віталій Олегович – 21 532

10. Остапенко Дмитро Миколайович – 21 295

11. Григорян Артак Володійович – 20 996

12. Масюк Віталій Володимирович – 19 927

13. Кривошея Геннадій Григорович – 1 990

14. Геращенко Олександр Володимирович – 1 939

15. Трегуб Олена Миколаївна – 1 664

Як поінформував Комісію державний секретар Міноборони Костянтин Ващенко, до міністерства надійшло понад 10 письмових звернень, котрі містили скарги та апеляції на результати голосування. Вони були направлені від 11 учасників конкурсу і громадських організацій.

Зокрема, заявники вважають, що конкурсна процедура містить низку порушень і ознаки конфлікту інтересів на стадії підготовки. Також вони вбачають у ній ознаки змови і неправомірного втручання у процес під час голосування.

Відповідно, заявники звернулись до Міноборони з вимогою не ухвалювати рішення про формування складу Ради.

Після розгляду у встановленому порядку письмових звернень буде ухвалено рішення про формування Громадської антикорупційної ради та затвердження її персонального складу. Після цього Рада набуде повноважень.

Нагадаємо, суд визнав винним колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького у наданні недостовірної інформації Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК). Хмельницького зараз судять у справі про розкрадання понад 100 млн гривень при закупівлі бронежилетів ймовірно низької якості для українських військових.