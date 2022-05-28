​Зеленський обговорив із Джонсоном посилення оборонної підтримки України

Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"В межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну", – йдеться у повідомленні.

У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з @BorisJohnson. Говорили про посилення оборонної підтримки 🇺🇦, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну. Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2022

Президент додав, що Україна та Велика Британія мають спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати українські порти.

Нагадаємо, вчора італійське видання Corriere Della Sera з посиланням на власні джерела повідомило про те, що Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС.

До слова, Джонсон говорив про те, що нормалізація відносин з президентом Росії Володимиром Путіним більше неможлива.