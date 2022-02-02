"Автозаки" без номерних знаків і бронетранспортери на залізничних платформах зафіксували в кількох областях РФ.

Обʼєднання російських "незалежних журналістів та дослідників" Conflict Intelligence Team зібрало перші свідчення перекидання сил Росгвардії до кордону з Україною .

За даними розслідувачів, одразу на кількох відео, які почали з'являтися в різних джерелах, на залізничних платформах та автошляхах помітили вантажівки та бронетранспортери Росгвардії. Інші свідчення говорять про перекидання військовослужбовців відомства до Криму та до кордону з Україною.

Так, на відео, опублікованому 31 січня, на залізничних платформах видно техніку, характерну для військ Нацгвардії РФ: БТР-80 у пісочно-захисному камуфляжі, бронеавтомобілі "Урал-ВВ" та "Звезда-В", різні військові вантажівки камуфляжного кольору із жовтими світловідбиваючими на бортах, а також автомобілі військової автоінспекції із символікою ВНГ.

Згідно з базою даних РЖД, поїзд слідує з Архангельська, а саме відео, за словами автора, знято в селищі Коноша більш ніж за 400 кілометрів на південь – тобто ешелон рухається у південному напрямку.

Примітно, що на транспортних засобах, що перевозяться, немає номерних знаків.

"Щось подібне ми вже спостерігали влітку 2020 року, коли на тлі протестів у Білорусі було сформовано резерв сил ОМОНу Росгвардії, який на вантажівках без номерних знаків (але без бронетранспортерів) було перекинуто до кордону", – зауважують розслідувачі.

На іншому відео, знятому в Тульській області, видно автоколону, в якій, крім іншої техніки, прямують вантажівки Урал-4320 і бронеавтомобіль "Звездв-В" зі світловідбивальними смугами, а також характерні КамАЗи сірого кольору з темно-червоними смугами на бортах та заґратованими вікнами, які в народі називають "автозаками". На ще одному недавньому відео, геолокованому в Петрозаводську, схожі "автозаки", а також БТР-80 у камуфляжі військ Росгвардії, стоять на залізничних платформах.

"Поки що ми не спостерігали розміщення росгвардійців у таборах чи населених пунктах біля кордонів України. Разом з тим слід зазначити, що подібне перекидання ВНГ є досить нехарактерним. У разі спроби масштабного нападу на Україну із заняттям та хоча б тимчасовою окупацією території ВНГ можуть використовуватися для контролю зайнятих населених пунктів та ліній постачання, а також антипартизанських дій", – пояснили розслідувачі.

Вони додали, що схожий досвід принаймні частина бійців могла здобути на території Сирії, де, за словами голови відомства Віктора Золотова, російській нацгвардійці "супроводжують гуманітарні вантажі, беруть участь в операціях з вилучення незаконної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також виконують спеціальні завдання".

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