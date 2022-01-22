Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо персональних санкцій

Санкціїстосуються, зокрема, людей, які на території окупованого Криму здійснюють неправочинне судочинство відносно громадян України.

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО від 30 грудня 2021 року, який передбачає застосування персональних санкцій.

Відповідний указ №22/2022 оприлюднений на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради Олексія Данілова.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 30 грудня розглянули 21 питання, зокрема першочергові заходи безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз.

На розгляд РНБО, зокрема, було винесене питання застосування санкцій стосовно людей, які на території окупованого Криму здійснюють неправочинне судочинство відносно громадян України.

"До компаній, не тільки представники російських, а й іноземних компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, і деякі інші заходи. Крім того, Іван Баканов мав доповідь стосовно внесення змін до санкцій – мова йшлася про 4 людини – жіночки поміняли прізвища", – сказав секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.