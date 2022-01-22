Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо персональних санкцій

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО від 30 грудня 2021 року, який передбачає застосування персональних санкцій.
Відповідний указ №22/2022 оприлюднений на сайті глави держави.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в указі.
Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради Олексія Данілова.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 30 грудня розглянули 21 питання, зокрема першочергові заходи безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз.
На розгляд РНБО, зокрема, було винесене питання застосування санкцій стосовно людей, які на території окупованого Криму здійснюють неправочинне судочинство відносно громадян України.
"До компаній, не тільки представники російських, а й іноземних компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, і деякі інші заходи. Крім того, Іван Баканов мав доповідь стосовно внесення змін до санкцій – мова йшлася про 4 людини – жіночки поміняли прізвища", – сказав секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.