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"Слуга народу" відмовилися висувати свого кандидата на виборах мера Харкова

Корнієнко припустив, що окремі депутати від партії можуть самовисуватись, але це буде їх відповідальність.

"Слуга народу" відмовилися висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
Фото: facebook/Слуга Народу

Партія "Слуга народу" вирішила не висувати свого кандидати на вибори харківського міського голови. 

Про це на брифінгу за результатами засідання політради партії "Слуга народу" заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Я спілкувався із харківчанами, то поки ми не будемо нікого висувати, бо немає сильної кандидатури, яка може боротись", - сказав Арахамія.

Голова партії Олександр Корнієнко додав, що "Слуга народу" з великою ймовірністю не буде нікого висувати та не підтримує жодного із тих, хто вже виявив бажання взяти участь у перегонах.

Він також припустив, що окремі депутати від партії можуть самовисуватись, але це буде їх відповідальність.

Нагадаємо, Геннадій Кернес переміг на виборах мера Харкова 25 жовтня та заочно набув повноважень міського голови 9 грудня, перебуваючи на лікуванні в Німеччині. Через кілька днів, 16 грудня 2020 року, Кернес помер.

31 грудня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів, а 24 лютого міська рада ухвалила та направила в Раду рішення про припинення повноважень Кернеса.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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