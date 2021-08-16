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Поліція розглядає три версії гибелі мера Кривого Рогу

На записах з камер відеоспостереження не видно інших людей.

Поліція розглядає три версії гибелі мера Кривого Рогу
Фото: Національна поліція

Національна поліція розглядає три версії гибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого в неділю знайшли мертвим з вогнепальним пораненням. 

"Був зроблений детальний огляд місця події, зроблений аналіз камер відеоспостереження. Сьогодні ми розглядаємо три версії - це вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю“, - розказав на брифінгу в понеділок начальник дніпропетровської обласної поліції Анатолій Щадило.

За його словами, на відео з камер відеоспостереження будинку не видно сторонніх осіб. "Інших людей ми на відео не бачимо. Проводиться детальний аналіз", - сказав він.

Начальник слідчого управління Олег Сліпчук у свою чергу сказав, що Павлов загинув приблизно о шостій-сьомій ранку 15 серпня. Причиною смерті стало вогнепальне поранення з зареєстрованого на мера мисливського карабіну.

"По вилученій зброї призначено комплексну експертизу. Там будуть і молекулярні зразки вивчатися, і при можливості інші сліди", - сказав він.

Розслідуванням займаються кращі спеціалісти поліції Дніпропетровської області, також залучені фахівці з Києва.

Нагадаємо, 15 серпня у селі Вільне під Кривим Рогом на порозі власного будинку знайшли застреленим міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло загиблого виявив його знайомий. Чоловік лежав у калюжі крові, поряд з ним лежала вогнепальна зброя.

Павлов переміг на останніх виборах міського голови Кривого Рогу, він був кандидатом від партії "Опозиційна платформа за життя".

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