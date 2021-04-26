На питання під час захисту дисертації він пообіцяв відповісти в наступній науковій роботі.

Народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива захистив дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

За даними hromadske, за захист всі члени комісії проголосували одностойно, тож він отримав 13 голосів.

Фото: УП

У мережі з'явилися кадри із захисту. На фрагменті запису можна почути запитання про суть поняття демократичний євроінтегрований управлінський апарат, повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь Кива заявив, що запитання зрозумів повністю, і пообіцяв відповісти на нього в наступній науковій роботі.

За даними УП, частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації Киви нібито через карантинні обмеження.

За словами присутніх, всередину Інституту впустили заборонені телеканали "112" та "NewsOne". Також дозволили зайти представникам "hromadske" та "1+1". На очах УП до закладу зайшли двоє журналісток каналу "Перший незалежний", який створили після санкції проти "112" та "NewsOne".

Журналіст hromadske Данило Мокрик викликав поліцію. Один з двох працівників Нацполіції, які прибули на виклик, Назар Ткач заявив УП, що він не може припинити перешкоджання журналістській діяльності.

За його словами, журналістам треба чекати приїзд слідчої групи, мовляв, "це їхні повноваження" – реагувати на перешкоджання журналістам.

О 12:20, коли в Інститут приїхав вже третій представник поліції, журналістів вже ж таки пустили всередину. Їх посадили в окреме приміщення, де вони дивляться онлайн-трансляцію захисту дисертації.

Вхід до аудиторії, у якій захищав кандидатську дисертацію нардеп Ілля Кива, блокували троє чоловіків у чорному одязі. Вони відмовлялися представлятись і пояснювати, на кого вони працюють, інформує УП.

На запитання журналістів, хто ці чоловіки в чорному, Ілля Кива відповів: "Студенти чи може аспіранти". Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і оберігали його від журналістів.

В Інституті підготовки кадрів поки що відмовляються від пояснень.

Повідомляється, що захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж.

На думку Киви, "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою".

Як повідомляв рух ЧЕСНО, дисертаційне дослідження нардепа має довідку про реалізацію у практичній діяльності від правоохоронного комітету. Довідка про впровадження дисертації датована ще 25 січня цього року.

В авторефераті дисертації також йдеться про практичне впровадження одержаних результатів у ГО “Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління” (довідка про впровадження № 4/9 від 25.09.2020); Міжрегіональної Академії управління персоналом (довідка про впровадження № 02 від 05.01.2021) та Офісу Генерального прокурора (довідка про впровадження № 09/4-12вих-21 від 01.02.2021).

Якщо Ілля Кива захиститься, то отримуватиме надбавку 15% до посадового окладу. Серед нардепів фракції ОПЗЖ наразі нараховується 12 кандидатів наук серед 44 членів.

Ілля Кива є членом правоохоронного комітету, ініціатором 22 проєктів законів і 11 проєктів постанов.

Чинними актами стали три ініціативи - два проєкти законів (№ 2256 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін” і № 2456 “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів”), співініціаторами яких є також інші члени правоохоронного комітету, та постанова “Про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці”.

Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і один час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ.

В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.