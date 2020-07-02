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Зеленский подал в Раду законопроект об отставке Смолия

Документ был подан 2 июля. 

Зеленский подал в Раду законопроект об отставке Смолия
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. 

Законопроект №3772 зарегистрирован Радой, сообщается на сайте парламента.

Документ был получен и отправлен на рассмотрение руководства 2 июля. Вначале его должен рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения будет вынесен на рассмотрение в зал.

Напомним, что Даниил Гетманцев допускает, что Верховная Рада будет голосовать за отставку главы НБУ Якова Смолия 3 июля. По его словам, в парламенте наберется достаточно голосов для отставки.

1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

На сайте регулятора опубликовали обращение членов правления НБУ, в котором говорилось, что они разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Послы "большой семерки" заявили, что независимый НБУ является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор. По их мнению, подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил под угрозу надежность реформ и их поддержку. 

После заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций. Он считает, что гривна и цены на активы в Украине упадут

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