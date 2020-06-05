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После утечки данных в Telegram количество пользователей "Дії" не снизилось, - министр

"Каждый день внимательно смотрю на статистику. Она не уменьшилась".

После утечки данных в Telegram количество пользователей "Дії" не снизилось, - министр
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Скандал с продажей персональных данных украинцев в Telegram не сказалось на количестве пользователей государственного приложения "Дія", сказал в интервью LB.ua министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Я каждый день внимательно смотрю на статистику. Она не уменьшилась. За это время еще 200 тысяч пользователей прибавилось. Ежедневно появляется какая-то аудитория и какая-то часть удаляет приложение, это нормально. Если у человека нет, например, ID-карты, биометрического паспорта, документов водителя, то приложение ему не нужно: он установил, посмотрел и удалил. Для нас важно, чтобы количество удалений не превышало количество установок. Этого не произошло. Количество стабильно растет.

Сейчас приложением "Дія" установлено на телефонах свыше 3 миллионов украинцев.

"Всего пользователей 3 миллиона 512 тысяч, из них более 2,6 миллиона используют приложение, чтобы увидеть технический паспорт или водительское удостоверение. У 307 тысяч человек заработало страхование. Активных студентов - 151 тысяч, то есть каждый пятый студент в стране использует приложение", - сказал министр.

Он еще раз подчеркнул, что "Дія" не причастна к утечке персональных данных.

В МВД раньше заявили, что чат-бот в Telegram с персональной информацией об украинцах использовал компиляцию данных государственных ведомств и негосударственных организаций за разные периоды прошлых годов. Он не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дія". 

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