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Зеленский готовит пресс-конференцию на 20 мая - источники

Ранее в ОПУ сообщали, что пресс-конференций не будет до конца карантина. 

Зеленский готовит пресс-конференцию на 20 мая - источники
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский готовится провести пресс-конференцию 20 мая. Об этом сообщили источники LB.ua, информацию подтвердили в Офисе президента.

Тема пресс-конференции пока не разглашается, кроме того, официально не объявлена аккредитация журналистов. 

Информацию о грядущем мероприятии подтвердили и источники издания "НВ". Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом в стране количество участников будет ограничено.

Напомним, что Владимир Зеленский не давал пресс-конференцию по случаю первого года на должности. Вместо этого его Офис опубликовал фильм "Год президента Зеленского".

Тогда сообщалось, что глава государства не планирует давать пресс-конференцию до конца карантина, чтобы журналисты смогли задать вопросы вживую, а не через монитор компьютера.

Первой и пока единственной масштабной пресс-конференцией Зеленского был так называемый пресс-марафон 10 октября, который прошел на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market. Общение президента с журналистам разных СМИ затянулось на 14 часов. 

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