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В Полтавской области назначили нового начальника полиции

На должность перевели главного следователя из Николаева.

В Полтавской области назначили нового начальника полиции
Фото: pl.npu.gov.ua

В Полтаве в пятницу, 14 февраля, представили нового начальника областного управления полиции. Эту должность занял Иван Выгивский, который раньше был начальником следственного управления и заместителем начальника полиции в Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Коллективу полиции Выгивского представил начальник Национальной полиции Игорь Клименко и глава Полтавский обладминистрации Олег Синегубов. Губернатор пожелал новому начальнику полиции "минимальной толерантности к коррупции" и пригрозил "преступникам с должностями", что они "пойдут, но не на Мальдивы, а в тюрьму".

Согласно прошлогодней декларации Выгивского, он прописан в Очакове Николаевской области, живет в поселке Весеннем Николаевского района.

Он работал в органах внутренних дел с 1999 года. Одно время был главой Центрального отдела милиции Николаева, позже возглавлял горотдел полиции в Очакове, а в 2016 году получил должность в руководстве николаевского облуправления полиции.

Предыдущий начальник полиции Полтавской области Андрей Замахина до сегодняшнего дня был в отпуске. Он был на этой должности с сентября 2017 года.

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