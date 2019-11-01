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Порошенко: ПДЧ - это обязательства не только со стороны Украины, но и НАТО

Ситуация очень похожа на выполнение Украиной плана действий по визовому режиму.

Порошенко: ПДЧ - это обязательства не только со стороны Украины, но и НАТО
Фото: eurosolidarity.org

План действий по членству Украины в НАТО предполагает не только добровольные обязательства по реформам, которые берет на себя Украина. Этот документ также предусматривает и обязательства Альянса перед Украиной по результатам выполнения требований ПДЧ.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время выступления на Львовском форуме-2019 в рамках сессии «Милитаризация Крыма: вызовы для региона и НАТО».

«ПДЧ - это не только добровольные обязательства Украины, которая декларирует свои обязательства стать членом Альянса. ПДЧ относительно членства в НАТО - это обязательство Альянса после того, как Украина будут выполнены все условия, принять нас в члены», - заявил Петр Порошенко.

Он добавил, что ситуация очень похожа на выполнение Украиной плана действий по визовому режиму.

«Мы именно так и действовали. Напишите нам все, что мы должны сделать, но в конце гарантируйте, что вы предоставите украинцам право без виз путешествовать по странам Европы», - сказал Петр Порошенко.

«Именно так было с Соглашением об ассоциации. И даже референдум в Нидерландах, участие в котором очень тщательно взяла Российская Федерация, не остановил ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом», - добавил политик.

«Именно так мы должны действовать в вопросах ПДЧ относительно членства в НАТО», - подчеркнул Петр Порошенко.

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