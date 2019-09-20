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Депутат Киевсовета получил кирпичем по голове на незаконной застройке

На Владимира Назаренко напали на ул. Железнодорожной.

Депутат Киевсовета получил кирпичем по голове на незаконной застройке
Фото: Александр Рудоманов

На депутата Киевсовета Владимира Назаренко 19 сентября совершено нападение. Инцидент произошел на территории незаконной застройки на улице Железнодорожной, 32.

Об этом информирует фракция ВО "Свобода".

"Свободовец разбирался на месте с ситуацией, но получил удар кирпичом по голове", - говорится в сообщении в фейсбуке.

В пресс-службе полиции сообщили, что во время инцидента депутат Киевсовета вместе с правоохранителями находился на месте незаконного строительства на улице Железнодорожной. Нападение произошло во время общения с сотрудниками полиции.

"Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений", - рассказали в ведомстве.

Событие было внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений полиции. После получения информации о состоянии и повреждениях депутата правоохранители дадут правовую оценку ситуации.

Напомним, 12 февраля 2019 года в результате пожара был уничтожен Land Cruiser Назаренко. В марте Назаренко сожгли второй автомобиль - Volkswagen T5.

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